Slittino Coppa del mondo Sigulda 2024 25 | Votter Oberhofer chiudono al quarto posto nel doppio femminile

Ladel/25 difa tappa in Lettonia per ilappuntamento stagionale, di scena sul budello di. Ad inaugurare le gare del nuovo anno è il, che ha visto la vittoria delle austriache Selina Egle e Lara Kipp, che con il crono di 1:24.483 possono festeggiare la loro decima vittoria indeldopo aver dominato entrambe le manche. Secondoper le statunitense Chevonne Forgan e Sophia Kirkby, staccate di 0.116 dalla coppia vincitrice e autrici del nuovo record della pista in 42.106 (superato il primato di 42.271 delle tedesche Degenhardt/Rosenthal). Terza posizione e podio per le padrone di casa Marta Robzniece e Kitija Bogdanova (staccate di 0.411), che a causa di qualche sbavatura di troppo nella seconda manche hanno peggiorato il secondodella prima run.