Gamberorosso.it - Siete critici sul nuovo Codice della strada di Salvini? Ecco come funziona nel resto del mondo

Leggi su Gamberorosso.it

Paese che vai, sanzioni che trovi. Se, a causa deldi, una delle frasi più pronunciate dagli italiani durante gli ultimi cenoni natalizi è stata «Non bevo: devo guidare», ildell’Europa non se la passa poi molto meglio (con qualche eccezione). Abbiamo provato a fare un confronto con il Vecchio Continente e ildelper capire se l’alertometro italiano trova riscontro anche fuori dai confini nazionali. Europa dell’Est e Nord Europa più severi sui limitiL’Italia, con un limite di 0,5 grammi per litro di sangue (che scende a zero per neopatentati e conducenti professionali) si colloca nella media europea secondo i dati forniti da Etsc (European trasport safety council), al pari di Francia e Germania. I Paese più restrittivi? Romania, Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca, dove la tolleranza è pari a 0 (ma sono anche tra i Paesi con il più alto consumo di alcolici).