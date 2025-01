Movieplayer.it - Serie A oggi, partite della diciannovesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Leggi su Movieplayer.it

prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano diA: scopri glie le modalità per seguire lein programma da sabato 4 a domenica 5 gennaio., sabato 4 gennaio, riparte il campionato diA per la stagione 2024/2025 con ledel girone di andata. Il turno si concluderà mercoledì 15 gennaio con i recuperi delleche vedono impegnate le squadre che stanno disputando la Supercoppa Italiana. Scopri glie le piattaforme per seguire lein diretta TV e. Calendariocon incontri esu Sky,e NOW Il campionato diA entra nel vivo con il 19° turno che non si completerà durante questo fine settimana. Ledelle quattro squadr - .