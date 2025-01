Scozia Hilda è la prima mucca che non inquina | selezionata per ridurre le emissioni di metano in atmosfera

Leggi su Open.online

Nel Paese che nel 1996 riuscì a clonare per lavolta un mammifero (la pecora Dolly) c’è un nuovo animale che ha catturato l’attenzione di esperti e curiosi. Si tratta di, una vitellina nata incon la fecondazione artificiale in vitro (Ivf). Niente di strano din qui, se non fosse che si tratta del primo esemplare di una lineaappositamente perledi, che insieme all’anidride carbonica rappresenta uno dei più potenti gas a effetto serra, principali responsabili del riscaldamento globale.Ilinfa parte della mandria di Langhill a Dumfries, che da oltre 50 anni prende parte a programmi di miglioramento genetico da parte di diversi gruppi di ricerca britannici. Tra questi c’è anche il Cool Cows Project, che si occupa diledinei bovini.