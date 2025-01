Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi milanesi a tu per tu con Bizantina Ravenna

Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune, 48dell’Azione cattolica ambrosiana di Milano hanno incontrato i volontari dell’associazione di protezione civilee l’assessora Federica Moschini per conoscere l’anima della nostra città al di là delle tradizionali mete turistiche. Giuliano Natali, presidente di, ha mostrato le riprese aeree dei territori allagati dalle alluvioni e ha raccontato la gioia di aiutare e le difficoltà che si affrontano in emergenza: "Pur avendo un piano di Protezione civile dettagliato la quantità d’acqua caduta non poteva essere prevista. Ad oggi tutta la popolazione fa più attenzione alle allerte meteo proclamate e purtroppo ogni volta che piove siamo tutti in apprensione. Il territorio ha ancora tante criticità, i cantieri sono tantissimi così come i chilometri di argini da sistemare: periodicamente percorriamo gli argini e segnaliamo eventuali problemi".