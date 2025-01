Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Comunanza, l’addio a Renzo Paradisi: “Ora restiamo in silenzio”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ascoli), 4 gennaio 2025 – “Ora dobbiamo stare in, riflettere. Come amministrazione e come paese saremo a disposizione della famiglia”. C’era anche il sindaco diDomenico Sacconi questa mattina nella cappella dell’obitorio dell’ospedale Mazzoni dove sono stati celebrati in forma privata i funerali di, il 75enne dimorto il 28 dicembre scorso dopo cinque giorni di ricovero a seguito delle lesioni patite durante l’aggressione di cui è stato vittima insieme alla moglie la sera del 23 dicembre. “Sono qui per dare l’ultimo saluto a, un carissimo amico, in rappresentanze di tuttain una giornata triste” ha detto Sacconi. “E’ un dramma. E’ successo qualcosa di incredibile e non riusciamo a capire come una tragedia così sia potuta accadere in una città tranquilla come la nostra dove ci conosciamo tutti.