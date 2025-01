Napoli sparatoria dopo l’incidente in pieno giorno | si è trattato di un agguato?

Leggi su Dayitalianews.com

Nella giornata di ieri, 3 gennaio, si è verificato un incidente d’auto in corso Sirena a Barra, in seguito al quale c’è stata una. Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile della Questura diche, per il momento, avrebbero scartato l’ipotesi di una lite degenerataun incidente automobilistico che si era ipotizzata all’inizio.e poi laI fatti si sono svolti in, verso le 17:00 di ieri pomeriggio, quando è stato segnalato un incidente stradale con successivi colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di San Giovanni-Barra, che hanno trovato due auto danneggiate e due bossoli a terra. In un primo momento si era pensato ad un incidente stradale, degenerato in una, ipotesi che però sta sfumando.