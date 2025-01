Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders fa doppietta tra le moto, duello Moraes-Chicherit tra le auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30– Il brasiliano Lucas(Toyota) si conferma leader anche all’ultimo rilevamento cronometrico del km 330 (a 83 km dall’arrivo della prova speciale) con 18? su, 1’57” su Variawa, 3’15” su Botterill e 3’20” su Ferreira. Guadagnano posizioni Al-Attiyah 10° a 6’03”, Loeb 16° a 7’45” e Sainz 17° a 8’15”.12.18 CAMION – Si completa la top 3 al passaggio 244 km. Dopo Van den Brink, leader in 3:18.09, c’è infatti Macik (MM Technology), secondo a 2:36 dopo aver chiuso al comando il segmento precedente. Terzo posto invece per Soltys (Tatra Beuggyra ZM Racing) che dopo aver gravitato in quarta posizione per buona parte della corsa adesso occupa il gradino più basso del podio con un gap di 3:32. Nessuna notizia invece per Zala (Skuba Team De Rooy) che ancora non ha solcato il rilevamento.