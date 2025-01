Il generale sedotto e quei regali in borse, gioielli e vacanze. Indagate otto spogliarelliste

Leggi su Open.online

, sei il mio eroe». E ancora: «Mi compri la borsa di Chanel?». Questo è uno degli inviti, riportati nel pezzo a firma di Giulio De Santis sul Corriere della Sera, che emerge nell’inchiesta condotta dal pm Lorenzo Del Giudice, che ha portato aragazzenel caso delMario Buscemi, consigliere militare di Palazzo Chigi negli anni Novanta, morto a 88 anni lo scorso fine luglio. Il gruppo, proveniente dallo stesso strip club in centro a Roma, avrebbe secondo l’accusa dei familiari dell’uomo dilapidato il patrimonio di Buscemi, caduto poi in depressione prima della sua morte., viaggi: per un totale che si aggira sui 300 mila euro. «Mi dai duemila euro?»Chi inviò quell’sms con la richiesta della Chanel è una delleche ilconobbe e incontrò in un locale in centro a Roma e che oggi è indagata con l’accusa di circonvenzione di incapace.