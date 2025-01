Lanazione.it - I cinque motivi per non perdere la sosta di gennaio

Pisa, 42025 - Ladiserve per ricaricare le energie così come per catalizzare l'attenzione sul pezzo forte, il calciomercato invernale. Vediamoper seguire, per l'appunto. la. RIPARTIRE ANCORA PIU' FORTI - Dopo un campionato al top e un secondo posto alle spalle del Sassuolo il Pisa se la giocherà proprio coi neroverdi e lo Spezia per la promozione in Serie A. Serve quindi ricaricare le batterie, staccare col cervello e ripartire ancora più forti di prima. I giocatori del Pisa hanno fatto tutto questo staccando in questi giorni per tornare, domani, ad allenarsi a San Piero a Grado. Riusciranno a ripartire ancora più forti? IL SOLITO CALCIOMERCATO - Il calciomercato per il Pisa offre diversi spunti, anche se non sarà un mercato come quello estivo. I primi nomi sono emersi, ma i primi arrivi arriveranno con qualche giorno di scarto.