Lanazione.it - Firenze, la Befana si racconta: in scena lo spettacolo intervista con merenda

Leggi su Lanazione.it

, 4 gennaio 2025 - Lascende per portare dolci sorprese, ma non solo. Quest’anno i più piccoli avranno l’opportunità anche di sentire la sua voce, la sentiranno parlare e si racconterà. Tutto questo grazie ai Pinguini Theater, che hanno organizzato un divertenteper tutta la famiglia, per bimbi dai 4 anni in su. Si tratta dell’alla, che va inil 6 gennaio alle ore 10:30. L’appuntamento è a Villa Torre dei Lari, via di Marignolle 28C, a. “C’è rande attesa, soprattutto per i più piccoli, per l’esclusivache ci ha concesso la” fanno sapere i Pinguini Theater. Che aggiungono: “Sarà un incontro esclusivo con lei perchè ha finito il suo lavoro e si trattiene solo in questa speciale occasione”. L’la simpatica vecchina la concede la mattina del 6 gennaio, dopo che nella notte è volata di casa in casa con la sua scopa per far trovare ai bambini sorprese e dolce carbone nelle calze.