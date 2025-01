Lanazione.it - Ferito gravemente sul treno, lo salva pattuglia della Polfer

Prato, 4 gennaio 2025 – La polizia ferroviaria di Prato nella mattinata di giovedì ha evitato il peggio per un uomosu unregionale in viaggio sulla tratta Firenze-Prato. A bordo delunaha notato delle copiose tracce di sangue sul pavimento. Seguendo le tracce, gli agenti sono riusciti a localizzare un uomo con la caviglia destraferita che dichiarava di averla urtata accidentalmente prima di salire sul convoglio. Nonostante il sangue, il volto pallido e la sudorazione abbondante, l'uomo rifiutava categoricamente di essere sottoposto a cure mediche. Consapevoligravitàsituazione, gli agenti non hanno esitato ad agire autonomamente. Dopo aver fatto scendere l’uomo alla stazione di Sesto Fiorentino e contattato il 118, hanno seguito i suggerimenti telefonici dei sanitari facendo distendere l'uomo e mantenendone la gamba sollevata per limitare il danno.