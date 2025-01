Quotidiano.net - Fattore freddo. Bollette del gas sempre più care

Leggi su Quotidiano.net

Il prezzo del gas corre e su dicembre l’effetto è un aumento del 2,5% delleper i 2,36 milioni di clienti domestici vulnerabili. Le scorte non preoccupano, ribadisce il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, che alza la guardia rispetto a un aumento dei prezzi spinto dalla speculazione internazionale. Il 30% di aumento del costo di cui si parla dopo l’interruzione della fornitura di gas dalla Russia via Ucraina "dovremmo averlo già scontato nel mese scorso", ha detto il ministro, perché lo stop da parte di Gazprom era noto. Tuttavia è bene mantenere cautela, ha aggiunto, rilevando che "il futuro sarà un mix di tutte le energie", proprio per sottrarci alle speculazioni. Ad Amsterdam, mercato di riferimento per l’Europa, il gas si è mantenuto poco sopra i 50 euro a megawattora.