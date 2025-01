Oasport.it - F1, Toto Wolff su Antonelli: “Il 2025 sarà un anno di transizione, non lotterà per il titolo”

La Formula Uno si appresta ad affrontare una stagione estremamente interessante, con tante novità e almeno tre team potenzialmente in lizza per il Mondiale in attesa della rivoluzione regolamentate che entrerà in vigore nel 2026. Grande attesa sul fronte italiano per il debutto di Andrea Kimi, scelto da Mercedes per prendere il posto del sette volte iridato Lewis Hamilton (trasferitosi in Ferrari).Il diciottenne bolognese ha bruciato le tappe, brillando nelle categorie propedeutiche e guadagnandosi la chiamata in un top team di F1 nonostante un 2024 abbastanza difficile in F2 con Prema.ha scommesso sul talento di Kimi, pur essendo consapevole che non potrà competere sin da subito per ilmondiale: “Speriamo che accada, prima o poi, ma è certo che non accadrà subito“.