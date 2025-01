Ilgiorno.it - Ellida Schiappadini: addio all’amata bibliotecaria che “insegnò a leggere” a tutta Chiuro

(Sondrio) – “Mi piacerebbe che la biblioteca divenisse intitolata oltre che al marito Luigi Faccinelli, sindaco diquando fu inaugurata, anche ache l’ha fatta crescere in tutti questi anni”. È, questo, uno dei messaggi che sono comparsi a centinaia, ieri, alla notizia dell’improvvisa scomparsa di, storicadel paese. “Gentile e premurosa, preparata, stimata, ha saputo farsi voler bene per l’impegno, la dedizione e l’amore coi quali ha curato il suo ruolo nella biblioteca comunale del paese. Quel luogo, i libri, la cultura, i suoi utenti, giovani e meno giovani, erano il suo mondo, che è diventato, grazie a lei, il mondo di tutti noi. Ora lascia un grande vuoto”: queste le parole di cordoglio sulla pagina Facebook del Comune guidato da Tiziano Mafezzini, dove campeggia un rosa rossa posata tra le pagine di un libro aperto, l’omaggio senz’altro più appropriato per una donna colta e garbata che negli anni è riuscita a fare appassionare alla lettura generazioni di compaesani e non.