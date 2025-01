Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Empoli 1-0 | Idzes salva i lagunari LIVE

Dopo le semifinali della Supercoppa Italiana, si riparte con la diciannovesima giornata del campionato diA: aprePrima gara del 2025 per la diciannovesima giornata del campionato diA, in attesa di conoscere anche la vincitrice della Supercoppa Italiana in corso di svolgimento in Arabia Saudita: scendono in campo ile l’.Di Francesco (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, si presentano a questa importante sfida salvezza dopo la sconfitta di misura patita sul campo della capolista, insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Napoli di Antonio Conte: decisiva la rete di Giacomo Raspadori. Penultimo posto in classifica per ia quota 14 punti, cinque in meno degli avversari di giornata. I toscani dell’allenatore Roberto D’Aversa non vivono un grande momento, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro unaconcorrente per la salvezza come il Genoa di Patrick Vieira.