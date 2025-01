Bergamonews.it - Da Selvino a Treviglio: tutti gli appuntamenti della Befana in Bergamasca

Amata dai piccoli e spesso sbeffeggiata lanon perde occasione per festeggiare il giorno a lei dedicato.Domenica 5 gennaio – 38ª Minimarcia invernale aDopo il grande successo del weekend da brividi di Halloween, Berto e i suoi amici sono pronti col solito impegno, passione e amore percoloro che scelgono di raggiungere l’Altopiano-Aviatico con la tradizionale Minimarcia Invernale di Berto giunta alla 38ª edizione nata nel lontano 1986.Il patron Angelo Bertocchi con il prezioso aiuto degli Amici di Berto, di Eventi Doc Asd e con il patrocinio del Comune diripropone la camminata non competitiva tra la strade con il tema di Frozen ispirato al regno dei ghiacci. Sono iniziate ieri le iscrizioni presso la Casa di Berto in Corso Monte Rosa n° 46 e gli iscritti riceveranno una bellissima lanterna rossa a led, un braccialetto spinner led, una calzacon dolci, un punchball e altre sorprese.