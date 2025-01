Notizie.com - Chi ha ucciso Mamadi Tunkara? Arriva la confessione: aggressore bloccato mentre cercava di fuggire in Svizzera

Il tragico omicidio di, addetto alla sicurezza di Carrefour accoltellato a Bergamo ieri, ha trovato un colpevole. L’è stato fermatostava fuggendo verso lae ha confessato.L’uomo è un senza fissa dimora togolese di 28 anni che si chiama Sadate Djiram e che ha parlato di fronte alla pm Silvia Marchina e il personale della squadra mobile.Chi ha? (ANSA) Notizie.comL’omicida ha svelato che l’aggressione erata in seguito a un momento di gelosia per una donna italiana. Sadate ha specificato cheaveva iniziato una relazione con la sua ex compagna. Djiram è stato consegnato dalla poliziaa quella italiana dopo il controllo.Così questi è stato accompagnato dalle forze dell’ordine nostrane da Chiasso a Bergamo per l’interrogatorio che si è tenuto in questura.