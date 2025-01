Sport.quotidiano.net - Bellocchi regina d’inverno

Primi verdetti in casa Csi per quanto riguarda il 35° Campionato di Calcio – 28° Trofeo ProdiSport – 18° Memorial Vittorio Del Curto, che vede impegnate ben 22 squadre suddivise in serie A e serie B. Nella massima categoria, al giro di boa, a laurearsi campioneè Atlhetico(25 punti) che dopo 10 partite è incappato in una sola sconfitta e ha messo insieme un pareggio e ben 8 vittorie, l’ultima sabato scorso contro L.G.L. Service Garage. Alle sue spalle continuano i ribaltamenti di fronte con Sportland&Pizzeria Roby’s (fermato nell’ultimo turno da Real Marche) che insegue a 22, a +3 dai campioni in carica di Prut Lan Trasporti, che martedì scorso hanno impattato per 6-6 contro i vincitori della stagione 2022/2023, Enoteca Biagioli, quarti a quota 17 in compagnia di San Cristoforo.