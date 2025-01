Cityrumors.it - Alzheimer ed herpes, una connessione sorprendente che apre nuove prospettive

Un team di ricerca dell’Università di Pittsburgh ha raggiunto un risultato che potrebbe aprire a scenari fino a questo momento impensabiliSe da una parte la tecnologia va avanti a passi da gigante, dall’altra la scienza fa di tutto per seguirla e “sfruttarla”. Ogni giorno milioni di ricercatori si misurano con differenti tematiche per cercare di scoprire, grazie a nuovi strumenti, quello che ci è stato oscuro fino a oggi. Ne è un’ennesima conferma la ricerca dell’Università di Pittsburgh. I suoi dottorandi hanno infatti rivelato un legame inatteso tra la malattia die il virus dell’simplex di tipo 1 (HSV-1), lo stesso virus responsabile dell’labiale.ed, unache– Cityrumors.itLo studio in questione parla di come le infezioni virali potrebbero giocare un ruolo significativo nello sviluppo della malattia.