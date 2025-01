Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 3 GENNAIO ORE 12.20 ARIANNA CAROCCIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24, È SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE.ANCORA DIFFICOLTÀ DI CIRCONE SULLAFIUMICINO, PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO PERMANE CONGESTIONATO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO E PARCO LEONARDO VERSO.RESTANDO IN ZONA, ALTRO INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIALE LAGO DI TRAIANO, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.INFINE, SULLA A1 FIRENZE, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE.DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral