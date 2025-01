Lapresse.it - Treviso, furgone travolge e uccide donna dopo incidente con auto

Unadi 50 anni è stata travolta e uccisa da unfuori controllounavvenuto sulla Strada provinciale 68, in via Roma all’incrocio con via Madonnetta a Trevignano, in provincia di. L’ha coinvolto 4 mezzi. L’autista delDucato, da una prima ricostruzione, avrebbe omesso di dare la precedenza, andando a sbattere contro una Opel Corsa che nel frattempo percorreva via Roma direzione di marcia Istrana-Montebelluna.Le vittime dell’Dall’impatto è nata una carambola per cui il, oramai fuori controllo, ha continuato la sua corsa fino a impattare contro due veicoli parcheggiati sul ciglio della strada di via Madonnette, fermi poiché sembrerebbe che uno dei due fosse in panne,ndo endo la 50enne, residente a Paese.