Trenino del Casentino cardioprotetto. Arrivano i defibrillatori a bordo : "Vogliamo rendere più sicuri i viaggi"

delpiù sicuro con l’installazione di un defibrillatore in ogni convoglio. Nove apparecchi che in caso di emergenza cardiaca potranno salvare la vita deiatori. Trasporto Ferroviario Toscano ha infatti completato proprio in questi giorni l’installazione di dispositivi Dae su tutti i convogli dei treni che servono le linee da Arezzo a Stia. L’iniziativa, frutto della stretta collaborazione tra il personale e la dirigenza dell’azienda, sottolinea l’impegno di Tft nel garantire la salute e la sicurezza dei propri utenti. Sono nove i dispositivi Dae collocati in una delle due cabine di guida delle flotte Ett, Etr425 (jazz) ed Etr104 (pop). Tutti gli apparecchi sono censiti presso l’Unità Funzionale Dipartimentale Emergenza Sanitaria del 118 di Arezzo, assicurando così un’integrazione efficace con i servizi di emergenza locali.