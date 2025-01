Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato sul raccordo anulare per lavori di manutenzione e tra lo svincolo per Casal del Marmo e l’area di Servizio Selva Candida in direzione Salaria è proprio sulla via Salaria ilsta rallentando tra Fidene via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale su via di Aciliarallentato all’altezza di via Canevari per un incidente in via di castelporziano potature in corso tra via Canazei via Torcegno con chiusura alsino alle 17 di oggi e intanto nell’area centrale della città questa mattina manifestazione davanti al Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere il sit-in si raduna su Largo Bernardino da Feltre nel corso della mattina e sino alle 14 saranno possibili temporanee chiusure allaIntanto sono già in vigore i divieti di sosta sul lago da Feltre in Viale Trastevere tra via Roberti e via Induno e su Viale delle Mura Portuensi In collaborazione con Luce Verde infomobilità