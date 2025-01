Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata quali informazioni sulla viabilità delvenerdì e 3 gennaio volumi dinon è leva quelle registrate al momento sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione degli ago sul Raccordo Anulare consolari sta piovendo In alcune zone della Regione Quindi anche dell’ hinterland capitolino da ieri via della Stazione Tiburtina è chiusa altra il piazzale della stazione Piazzale delle Crociate la causa un avvallamento della sede stradale ricordiamo che fino al 6 di gennaio in vigore le estensioni dell’orario delle ZTL centro storico e Tridente Queste sono attive tra le ore 6:30 e le ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e a giorni festivi al Lido di Ostia lavori di potatura in Viale deignoli 3 via delle Gondole via dei Traghetti lavori di potatura anche in via di Castel Porziano 3 via Canazei via Torcegno raccomandiamo tutte le attenzioni del caso maggiori informazioni su queste altre notizie sul sitoverde.