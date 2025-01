Lanazione.it - Toscana, una terra sempre più verde. “Via libera a iter più veloci per le energie rinnovabili”

Firenze, 3 gennaio 2025 – Approderà in Consiglio regionale a gennaio la legge per individuare le aree idonee all’installazione di impianti da fonti. Una norma che ha suscitato notevoli dibattiti, fra chi chiede di tutelare determinati territori (un esempio sono i movimenti per dichiarare inidonei all’eolico l’Appennino) e chi domanda più potere per i sindaci, come ha fatto la sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati (Pd). Per capire i prossimi passaggi abbiamo sentito l’assessora regionale all’ambiente, Monia Monni. A che punto siamo? “Dopo oltre due anni di colpevole ritardo, il Governo Meloni, a luglio, ha dato sei mesi di tempo alle Regioni per approvare la propria legge sulle aree idonee. In tempi record abbiamo costruito un percorso di partecipazione con sindaci e province, insieme ad Anci e Upi, alle categorie economiche, le forze sociali e le associazioni ambientaliste, approvando il 2 dicembre la nostra proposta di legge.