Tomori e Kolo Muani | le due sfide di mercato tra Milan e Juventus

Non c’è solo la Supercoppa italiana a ridere i destini diin questo inizio di nuovo anno. Le difficoltà in classifica delle due squadre, entrambe attardate e fuori dalla zona Champions League, costringono i dirigenti dei due club a ragionare su undi gennaio, aggressivo. Necessità che in parte si sovrappongono e mettono Ibrahimovi? e Giuntoli in linea di collisione per almeno due reparti: difesa e attacco.Il pianoforte è rappresentato da, centrale dello scudettoista 2022 finito in fondo alle gerarchie con Fonseca. Lalo sta corteggiando da settimane, immaginando di poter ripetere con lui l’operazione portata a compimento la scorsa estate prelevando Kalulu daello con la formula del prestito e pagamento a condizioni di favore. Scelta che ha scatenato critiche verso i dirigenti delche oggi tengono duro, non volendo ripetere l’esperienza.