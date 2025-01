Ilgiorno.it - Taglio del nastro per il parcheggio a disco orario

Il nuovopubblico tra via Silvio Pellico e via Carlo Alberto da Carate (area ex Telecom) è stato un regalo di Natale per i residenti con 21 stalli di sosta gratuita a. "Questo importante risultato darà una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, valorizzerà le attività locali e renderà sempre più accessibile il centro cittadino", ha spiegato il sindaco Luca Veggian. Il nuovosi trova ubicata nella parte iniziale di via Cusani. L’area è una porzione della proprietà precedentemente a carico della società ex Telecom per una superficie di 1088,88 metri quadrati. Per i veicoli provenienti da via Silvio Pellico, l’uscita sarà consentita in via Alberto da Carate (direzione via Maroncelli), per i veicoli che arrivano da via Cusani l’uscita è su via Silvio Pellico.