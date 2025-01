Lanotiziagiornale.it - Stellantis è in crisi nera: dopo due anni di crescita, il 2024 verrà ricordato come l’anno nero dell’azienda a causa del crollo della produzione di autovetture

Ilsaràdi. I datiin Italia si chiudono negativamenteduedi; segnano un forte dato negativo rispetto alprecedente, con una quantità trae furgoni commerciali pari a 475.090 unità (-36,8%) contro le 751,384 del. Per la prima volta tutti gli stabilimenti sono in negativo, gli autoveicoli con perdite maggiori rispetto ai veicoli commerciali. Precisamente le auto registrano un -45,7% con 283.090 unità. Per trovare un dato così basso dibisogna spostare le lancette nel 1956.è induedi, ildeldie furgoni commercialiÈ quanto certifica l’ultimo reportFim-Cisl, presentato in conferenza stampa dal segretario gele Ferdinando Uliano.