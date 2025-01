Ilfattoquotidiano.it - “Quando avrò dei figli, non mi vedrete più nei film. Giocherò a golf e farò il papà. Sparirò dalla faccia della terra”: la promessa di Tom Holland

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia di Tomè fatta di grandi successi (dall’exploit del musical Billy Elliot a Spider-Man) fino al periodo buio legato alla dipendenza dall’alcol. Poi un anno di pausa, un amore importante e invidiato con Zendaya. L’attore ha posato per la copertina di Men’s Health per raccontarsi e presentare il prossimo progetto, quartodi Spider-Man di Christopher Nolan, dove si unirà sul set con Matt Damon e Zendaya stessa. Uscita prevista nel 2026.“La pausa di un anno era un qualcosa che dovevo assolutamente fare – ha raccontato -. Recito a tutto spiano daavevo 11 anni. Ho chiamato nella mia casa di Londra amici e familiari. Faccio il falegname e gioco a”. Sembra che l’attore sia un abile giocatore ditanto che lui e i suoi due fratelli hanno recentemente giocato in un torneo con ilista professionista inglese Tommy Fleetwood e hanno vinto.