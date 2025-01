Anticipazionitv.it - Preoccupa la salute di Angelina Mango: il gesto dell’ex di Amici

Leggi su Anticipazionitv.it

In queste ore un video condiviso sui social daha sollevato numerosezioni tra i suoi fan. Nel filmato, l’ex allieva diappare serena mentre mima ildi suonare il piano, ma un dettaglio non è passato inosservato: la magrezza eccessiva della giovane cantante. Il video, condiviso sul profilo dell’artista, ha immediatamente scatenato una pioggia di commentiti. Molti fan hanno espresso il loro dispiacere, legando questo aspetto alla recente decisione didi posticipare le date del tour, un annuncio che aveva già destato attenzione.Una pausa necessaria perha recentemente condiviso un post toccante su Instagram per spiegare la sua decisione di fermarsi. “Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare”, ha scritto, dimostrando grande sincerità nei confronti del suo pubblico.