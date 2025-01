Lanazione.it - Pericolo sull’argine del fiume Pescia, cedimento vicino al corso d’acqua. “Rischio crollo con il maltempo”

(Pistoia), 3 gennaio 2025 – C’è preoccupazione, in località Macchie di San Piero, per le condizioni del muraglione che delimita l’argine deldi Collodi. Da tempo il Comitato cittadini della Valle delaveva segnalato come la parte più alta in muratura si stesse deteriorando, in più punti aveva parzialmente ceduto. Adesso, però, ad aggravare la situazione, è arrivato un nuovo, questa volta nella parte più bassa. Si è aperta una grossa voragine, nella parte interna, a ridosso del, circa duecento metri a sud delle Macchie di San Piero. Se è vero che non sussiste unimmediato, rimane però nei residenti il timore che, in caso di forti piogge, l’argine possa cedere del tutto, provocando una fuoriuscita delle acque del torrente, che andrebbero ad allagare una zona che, mediamente, è più bassa del letto deldi 2-3 metri, ed è densamente abitata.