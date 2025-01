Puntomagazine.it - Napoli, Befana 2025 a Piazza Mercato: torna la Fiera del giocattolo e della calza

Anche quest’anno, per la sua terza edizione,diventa il “Villaggio” fra dolciumi, giocattoli, spettacoli e tradizioneA, in occasione dell’Epifania, si ripete per la terza volta l’evento tradizionaledel”, un appuntamento unico e immancabile nella città partenopea.Per tre giorni – a partire da oggi, 3 gennaio, fino a domenica 5 gennaio, dalle 11:30 alle 24:00 –e la vicinadel Carmine si trasformeranno in un vero e proprio “Villaggio”, con l’installazione di circa 54 casette in legno dove grandi e piccoli potranno acquistare giocattoli, dolciumi per riempire le calze e pietanze tradizionali come la pizza fritta.Anche in questa edizione, lasarà accompagnata da spettacoli musicali negli spazi circostanti e nelle chiese vicine.