Lanazione.it - Museo di Storia Naturale, Incontri ravvicinati con le specie "aliene"

Leggi su Lanazione.it

Calci (Pisa), 3 gennaio 2025 - Domenica 19 gennaio 2025, in occasione della mostra temporanea “Inconsapevoli Invasori. Lee le minacce alla biodiversità”, ilpropone un incontro con Emanuele Biggi, Mattia Nocciola e Francesco Tomasinelli, naturalisti, fotografi e co-curatori della mostra. Emanuele, Francesco e Mattia ci accompagneranno in un affascinante viaggio alla scoperta delle, organismi che pur non appartenendo al nostro ecosistema, hanno trovato il modo di adattarsi e prosperare nei nostri habitat. Racconteranno come nasce la loro passione per la natura e, attraverso le loro emozionanti avventure, cercheremo di capire come animali e piante alieni influenzino lelocali, gli ecosistemi e anche la nostra vita. L’incontro sarà l’occasione per seguire i relatori nei loro viaggi naturalistici e fotografici in giro per il mondo, accompagnati dalla loro passione.