Anteprima24.it - Montecorvino Rovella, sos sicurezza: il sindaco invoca l’intervento del Governo

Tempo di lettura: < 1 minutodel, ildel Comune diPugliano e consigliere provinciale, Martino D’Onofrio che interviene con forza sulla questionedove i Picentini da mesi vivono nel terrore della microcriminalità legata principalmente ai furti.“Mai come oggi i cittadini si sentono indifesi di fronte a delinquenti che agiscono indisturbati, protetti da leggi inefficaci e inadeguate a garantire ladi tutti. È responsabilità delintervenire con determinazione per tutelare chi rispetta le regole, perché lanon può e non deve essere messa in secondo piano – chiosa il primo cittadino e consigliere provinciale. Come– aggiunge – farò tutto il possibile per difendere il mio territorio e i miei concittadini, ma è fondamentale che chi ha il compito di legiferare metta in campo azioni concrete contro l’illegalità, restituendo ai cittadini la tranquillità che meritano.