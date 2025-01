Noinotizie.it - Locorotondo: domani “Mio fratello rincorre i dinosauri” Themis festival

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Sta macinando un successo dopo l’altro la rassegna 2024-205 del teatro civile deldi Legalitria Aps.Sabato 4 gennaio 2025 aChristian Di Domenico metterà in scena “Mio” con la compagnia Arditodesio: In questo monologo intenso, un eclettico Di Domenico s’identifica con un bimbo con sindrome di Down, ma anche con ilappena più grande che fatica ad accettarlo. L’attore disegna paturnie e complessi dell’età evolutiva.“La nostra rassegna sta ottenendo un grande successo di pubblico e di critica” ha commentato il presidente Antonio Salamina “siamo molto contenti che da più parti della società civile, politica e religiosa si guardi al nostroed a tutte le iniziative che proponiamo come ad un esempio concreto e serio di impegno civile.