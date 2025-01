Superguidatv.it - Leopardi, il poeta dell’infinito: cast, anticipazioni e quando in tv

-Il” è il titolo della miniserie che la Rai ha deciso di dedicare all’autore di alcuni capolavori come L’infinito, Il sabato del villaggio e le Operette morali. Vediamo insieme ildella fiction eandrà in onda., il: la miniserie diretta da Sergio RubiniLa vita privata di Giacomoè al centro di “-Il”. La miniserie è diretta da Sergio Rubini che firma la sua prima regia televisiva.romantico, filosofo e pensatore politico, Giacomoè stato il primo esistenzialista della modernità. “-Il” mostra un lato inedito dele andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.Ma di cosa parla la miniserie? Come spiegato da Sergio Rubini in un comunicato Rai, l’idea di fondo è stata quella di ritrarrecome un uomo alla costante ricerca della libertà, dell’amore e della bellezza.