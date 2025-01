Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Pulisic: “Che spirito di squadra. Contro l’Inter …”

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Juventus-Milan, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Siamo in finale, grazie allo spirito di squadra. Nella prima parte non abbiamo fatto bene, ma siamo in finale. La vittoria ci dà grande fiducia. Con l'Inter vogliamo vincere".