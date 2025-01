Rompipallone.it - Inter, Inzaghi nei guai: il rischio è altissimo, c’è un dato clamoroso

Ultimo aggiornamento 3 Gennaio 2025 16:01 di Giancarlo Spinazzola, Simoneè nei: ecco cosa sta accadendo alla squadra nerazzurraL’ha dominato e battuto l’Atalanta ieri nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. I nerazzurri di Milano si sono così confermati la bestia nera per Gasperini, con il tecnico orobico che ha pure provato a mischiare le carte – forse troppo – per sovvertire il pronostico. Diversi titolari lasciati in panchina e poi gettati nella mischia quand’era forse troppo tardi.Ne ha approfittato la Beneamata che ha da difendere il titolo conquistato la scorsa annata: e così Simonesi è confermato assoluto re di coppe in attesa della finale da disputare contro Juventus o Milan, avversarie stasera nell’altra semifinale., il grande problema che attanagliaL’ha quindi la possibilità di conquistare il primo trofeo stagionale in un’annata che vedrà i nerazzurri combattere su ben cinque competizioni, incluso il Mondiale per Club che prenderà il via nel giugno prossimo.