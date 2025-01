Gas la stoccata di Nomisma | Bisogna estrarre il nostro

Leggi su Ildenaro.it

“Questa è soltanto una scossa di assestamento rispetto al terremoto generato dalla crisi di gas del 2022. La crisi del 2022 causata dal conflitto russo- ucraino è stata gigantesca, con un’impennata di prezzi fino a 300 euro al megawatt/ora. Al confronto questa non è definibile una crisi, sebbene il prezzo del gas stia aumentando, perché siamo molto distanti dai numeri della crisi del 2022. I costi stanno indubbiamente salendo, ma è una cosa che non dovrebbe durare a lungo”. Lo dichiara Davide Tabarelli, presidente diEnergia, intervenuto nel corso della trasmissione “5 Notizie” condotta da Gianluca Fabi in merito all’interruzione degli accordi di compravendita di gas tra Ucraina e Gazprom, con il conseguente innalzamento dei costi del gas in tutta l’Ue. E ha proseguito: “I costi in realtà erano già aumentati, proprio per far fronte a questa possibilità che poi si è verificata.