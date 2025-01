E no queste cose fanno inc*** Affari tuoi il caos dopo la partita di Daniela

Leggi su Caffeinamagazine.it

José adè il momento di. La concorrente della Sicilia nella vita si occupa di ricerca clinica per una società farmaceutica e nella puntata del programma di Stefano De Martino andata in onda il 2 gennaio 2025 gioca insieme alla sorella Giada, decoratrice di ceramica. Pesca il pacco numero 8 e inizia bene: già con il primo tiro le due sorelle eliminano il pacco da 50 euro eun’altra serie fortunata arriva la prima offerta del dottore, rifiutata.Laprosegue molto bene: a poco meno di metàe Giada possono ancora contare su 7 pacchi rossi e 4 pacchi blu. Il dottore offre loro un cambio ma anche qui è no: “Non ci sono numeri cui sono particolarmente legata – spiega la pacchista siciliana – Non ho mai nemmeno giocato e quindi per il momento continuerei a mantenere il mio pacco.