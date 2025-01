Metropolitanmagazine.it - È Freen Sarocha la nuova ambassador di Valentino: per la prima volta un volto thailandese sarà portavoce del brand

Alessandro Michele e il suo spirito rivoluzionario si fanno sentire anche da. Il direttore creativo della maison ha infatti scelto, celeb, comedel. È lache la maison sceglie undalla Thailandia come espressione del suo. Lei, di contro, è emozionata per l’avvenimento, ed è pronta a debuttare nella prossima stagionevera-Estate 2025.sceglie la modellacomeLei ha commentato la notizia in maniera entusiasta. “È per me un onore immenso poter partecipare al nuovo capitolo della storia di maison, dove arte e tradizione entrano in unaera contemporanea sotto la visione del direttore creativo Alessandro Michele”. Divenuta una delle figure più amate della televisione locale per poi ottenere crescente visibilità a livello internazionale, il nuovodel marchio era stata già avvistata alla sfilata di debutto di Alessandro Michele lo scorso ottobre e collaborerà ora per le sue iniziative future.