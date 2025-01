Lanazione.it - Diagnosi tardiva, Asl nel mirino. Bacino e femore fratturati: risarcito un sessantenne

La Spezia, 3 gennaio 2025 – Unache ha creato non pochi problemi. É l’oggetto dell’ennesimo contenzioso per malasanità che ha visto nelle scorse settimane Asl5 risarcire con poco più di 63mila euro uno spezzino che suo malgrado ha subito l’errata valutazione da parte del personale medico. La vicenda, approdata in tribunale per effetto della causa intentata dall’avvocato spezzino Enrico Conti, si è risolta con una transazione a favore delspezzino. La vicenda affonda le sue radici nel gennaio del 2020, quando l’uomo, a causa di una caduta accidentale, si era recato al Pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Nel nosocomio sarzanese, tuttavia, il personale che lo prese in carico non ravvisò nell’immediato la presenza di una frattura della branca ileo pubica (al; ndr) e dell’infrazione del collo femorale della gamba sinistra.