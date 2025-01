Iodonna.it - Cosa indossare a gennaio 2025? Ecco cinque outfit per affrontare l’inverno con stile, seguendo le tendenze del momento

Quali sono i miglioria prova di basse temperature ma ricchi dinea cui ispirarsi aper seguire ledel.Maglione screziatoPuntare su un modello cozy, oversize, che sembra uscito dall’armadio del nonno. È il pezzo forte del, da abbinare davvero con tutto. Leggi anche › Come vestirsi a? 5 look per iniziare l’anno conPullover come sciarpaIl maglioncino indossato a mo’ di sciarpa. Visivamente d’impatto, ha il pregio di tenere il collo al caldo e offrire la soluzione al problema del condizionatore.PiuminoPer chi ha rimandato fino a oggi, aè l’ora di tirare fuori dall’armadio il famigerato piumino.