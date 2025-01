Scuolalink.it - CIAD, 5 Enti accreditati che rilasciano la certificazione a livello nazionale: criteri per la scelta delle piattaforme

LaInterdi Alfabetizzazione Digitale () riconosciuta da Accredia viene rilasciata a diversesul web. Le certificazionisono riconosciute come titoli validi per incrementare le competenze digitali, e sono utili anche per i concorsi pubblici, per il miglioramentoopportunità lavorative e soprattutto come requisito indispensabile in alcuni profili inseriti nella graduatorie del Personale ATA. Il ruolo di Accredia per il rilascio dellaCome sappiamo, Accredia è l’Ente unico di accreditamento, designato dal governo italiano in base al Regolamento Europeo 765/2008. La sua funzione principale è quella di verificare e certificare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza degli organismi di, ispezione e verifica, oltre che dei laboratori di prova e taratura.