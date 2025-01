Lanazione.it - Capodanno all'Isolotto: vandali distruggono le luminarie. La rabbia del quartiere: “Ora basta”

Firenze, 3 gennaio 2025 – Ildei, dei maleducati, degli irrispettosi del bene pubblico. In piazza dell’una banda di ragazzini ha salutato il nuovo anno nel modo peggiore: devastando leche abbellivano la piazza dell’. Immediato lo sdegno sui social del, che si è riversato sulla pagina “Sei dell’se.”. “Un fatto gravissimo - accusano i residenti -. La cosa vergognosa è che gli autori sono poco più che bambini. Ma i genitori dove sono? Hanno iniziato alle 21 a far danni. Deludente che non sia mancato un controllo serio”. Netta e senza mezzi termini la reazione di Mirko Dormentoni, presidente del4: "Sono davvero dispiaciuto, per non dire di peggio, e credo di esprimere questo sentimento a nome del Q4. Quei poveri deficienti, queiche l'altra sera o notte hanno distrutto ledi piazza dell'- probabilmente pensando di divertirsi - sappiano che hanno fatto un bel danno e sappiano che si sta indagando.