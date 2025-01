Tpi.it - Beast: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu Rete 4Questa sera, venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2022 diretto da Baltasar Kormákur, scritto da Jaime Primak Sullivan su soggetto di Ryan Engle. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDurante un’afosa notte, nella Riserva Mopani in Sudafrica, alcuni bracconieri tendono una trappola ad un piccolo branco di leoni, riuscendo ad ucciderli tutti meno il maschio alfa. Dopo che una parte dei bracconieri parte portandosi su dei furgoni le carcasse dei leoni, gli altri restano indietro per piazzare nuovamente le trappole, ma vengono attaccati e uccisi proprio dal maschio alfa.Tempo dopo il dottor Nate Samuels, rimasto vedovo di recente, e le sue figlie adolescenti, Meredith e Norah, arrivano alla Riserva di Mopani per una vacanza.