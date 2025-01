Anteprima24.it - ‘Arriva la Befana’ a Sant’Angelo in Formis, Antropoli: “Bella iniziativa ma nessuno lo sapeva”

Tempo di lettura: 2 minutiPrevista per questa mattina nella piazza Papa Vittore III, meglio nota come quadrivio a S. Angelo in, l’intitolata “Aspettando la befana”. L’evento, voluto dall’Amministrazione comunale rappresentata da Adolfo Villani, prevedeva gonfiabili per i più piccoli, animazione, giochi. Ma per l’evento non è stata fornita un’adeguata pubblicità e l’esito è stato deludente. Ad affermarlo il consigliere comunale di Forza Italia Massimoche rimarca “la pessima organizzazione dell’”. “Tra le tante note dolenti di quest’Amministrazione c’è la carenza di comunicazione, che più volte noi consiglieri comunali della minoranza abbiamo evidenziato. Se non si è sintonizzati sul canale social “Televillani” non è possibile sapere nulla. Per il giorno 3 gennaio era stata organizzata a S.