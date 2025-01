Ultimouomo.com - 5 giocatori di cui mi sono innamorato nel 2024

Leggi su Ultimouomo.com

Finisce un altro anno e torna questa rubrica, giunta alla sua terza edizione, e che parla, com'è facile intuire, diche mi hanno stregato nell’ultimo anno solare. È una rubrica che vuole rendere omaggio a tutti quei nomi nascosti in un calendario fitto di partite e che nonostante questoriusciti a dimostrare qualcosa di speciale.Una sorta di tributo a quelle figure un po’ più underground del calcio europeo, ragion per cui dalla listaesclusi iconvocabili in Under 21 (quelli nati dal 2002 in poi), proprio per allontanarci dall’hype che di solito circonda i giovani. Ovviamente, proprio per allontanarci da ciò che ci è più noto,esclusi anche nomi dei campionati italiani.GEORGES MIKAUTADZE, GEORGIA, 2000 - ATTACCANTEUna delle regole d’oro del mondo dello scouting e del calciomercato è quella di non lasciarsi ingannare daiche brillano nei grandi tornei per Nazionali.