Vigilia dell'Epifania con La Venuta dei Magi. Un Evento di Tradizione e Solidarietà

Arezzo, 2 gennaio 2024 –con Ladei. UndiIl 5 gennaio 2025, Sansepolcro darà vita ad undi grande significato culturale e benefico: ladei, una manifestazione che unisce, spettacolo eorganizzata dall’Associazione “Alla corte de’ Medici”. Alle 16.30 il corteo partirà da Porta Romana per ricevere i Rea cavallo a Porta Fiorentina percorrendo via XX Settembre fino alla Cattedrale dove si terrà la benedizione dei presenti e avrà luogo un momento speciale dedicato al riconoscimento dell’impegno nel volontariato. Durante l’, saranno consegnate due targhe di riconoscimento a due importanti associazioni coinvolte nell’fra cui l’Avis di Sansepolcro, per lo straordinario contributo alla comunità locale.